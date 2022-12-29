Войска РФ ударили по Херсону: повреждено здание кардиологического диспансера, есть пострадавшие

29 декабря, 12:16
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Поврежденное здание областного кардиодиспансера в Херсоне после обстрелов РФ (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Поврежденное здание областного кардиодиспансера в Херсоне после обстрелов РФ (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

У четверг, 29 декабря, войска РФ обстреляли Херсон, снаряды попади по зданию областного кардиодиспансера.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, пострадали два человека — охранник и работник котельной.

В самом здании разрушены кровля, окна и фасад одного из корпусов.

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27 декабря российские оккупанты ударили по родильному отделению больницы в Херсоне. В результате атаки никто не пострадал. Внутри находились пять женщин после родов, только во вторник там родились два ребенка.

Власти Херсона советуют жителям эвакуироваться из-за того, что российские войска все чаще и массированнее обстреливают освобожденный город.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Больница Херсон Война России против Украины

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