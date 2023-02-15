Войска РФ обстреляли больницу в Бериславе: снаряды попали в котельную 15 февраля, 14:49 Последствия обстрелов медучреждений в Херсонской области 14 февраля (Фото:ГУ НПУ в Херсонской области/Facebook)

В среду, 15 февраля, войска РФ обстреляли больницу в Бериславе Херсонской области.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации в Telegram, вражеские снаряды попали в котельную, здание разрушилось. Она обеспечивала больницу теплом.

В результате атаки российских оккупантов работник больницы получил ранения. За его жизнь борются врачи.

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Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон и область.



Накануне войска РФ обстреляли больницу в Херсоне в то время, когда врачи вели прием пациентов.

В Бериславе оккупанты ударили по станции скорой помощи. Было повреждено здание и авто медиков.