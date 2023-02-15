Войска РФ обстреляли больницу в Бериславе: снаряды попали в котельную

15 февраля, 14:49
Поделиться:
Последствия обстрелов медучреждений в Херсонской области 14 февраля (Фото:ГУ НПУ в Херсонской области/Facebook)

Последствия обстрелов медучреждений в Херсонской области 14 февраля (Фото:ГУ НПУ в Херсонской области/Facebook)

В среду, 15 февраля, войска РФ обстреляли больницу в Бериславе Херсонской области.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации в Telegram, вражеские снаряды попали в котельную, здание разрушилось. Она обеспечивала больницу теплом.

В результате атаки российских оккупантов работник больницы получил ранения. За его жизнь борются врачи.

Видео дня

Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон и область.

https://www.youtube.com/watch?v=VFNoeT6hL0U&embeds_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Накануне войска РФ обстреляли больницу в Херсоне в то время, когда врачи вели прием пациентов.

В Бериславе оккупанты ударили по станции скорой помощи. Было повреждено здание и авто медиков.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсонская область Война России против Украины Берислав

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X