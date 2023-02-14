Войска РФ обстреляли больницу в Херсоне во время приема пациентов, а в Бериславе — станцию скорой помощи 14 февраля, 15:04 В результат вражеского обстрела повреждено здание больницы в Херсоне, но обошлось без пострадавших (Фото:Скриншот видео Херсонская ОВА/Telegram)

Утром во вторник, 14 февраля, войска РФ обстреляли больницу в Херсоне в то время, когда врачи вели прием пациентов.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, в медучреждении было достаточно людно во время вражеской атаки. Но жертв удалось избежать, так как люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор.

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В здании повыбивало окна, на территории возле больницы осколки снарядов российских оккупантов.

Днем в этот же день РФ ударила по станции скорой помощи в Бериславе.

Здание повреждено, как и автомобили медиков.

Легкие ранения получил водитель скорой. Мужчину ранило обломками стекла, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон и область.

9 февраля снаряды оккупантов попали по жилым кварталам Херсона, задев детский центр реабилитации и жилые дома.