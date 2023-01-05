Войска РФ ударили по Бериславу: снаряд оккупантов попал в дом, погибла семья — 12-летний ребенок и его родители
Спасатели систематически ликвидируют последствия ударов войск РФ (Фото:ГСЧС)
В четверг, 5 января, войска РФ обстреляли Берислав Херсонской области. Один из снарядов попал в жилой дом, погибла вся семья.
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram.
По его словам, среди погибших — 12-летний ребенок.
«В этом вся низость и подлость россии. Утром они говорят о „рождественском перемирии“, а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын?» — написал Тимошенко.
Он выразил соболезнование семье погибших.
Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон.
2 января российские оккупанты нанесли удар по центру Берислава Херсонской области. Пять человек пострадали в результате попадания в рынок.