Войска РФ ударили по Бериславу: снаряд оккупантов попал в дом, погибла семья — 12-летний ребенок и его родители 5 января, 14:54 Спасатели систематически ликвидируют последствия ударов войск РФ (Фото:ГСЧС)

В четверг, 5 января, войска РФ обстреляли Берислав Херсонской области. Один из снарядов попал в жилой дом, погибла вся семья.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram.

По его словам, среди погибших — 12-летний ребенок.

«В этом вся низость и подлость россии. Утром они говорят о „рождественском перемирии“, а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын?» — написал Тимошенко.

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Он выразил соболезнование семье погибших.

Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон.

2 января российские оккупанты нанесли удар по центру Берислава Херсонской области. Пять человек пострадали в результате попадания в рынок.



