Войска РФ обстреляли центр Берислава: повреждено админздание, снаряды попали в жилой дом 23 марта, 17:53 Один из снарядов попал в Бериславскую РГА (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Днем в четверг, 23 марта, войска РФ обстреляли центр Берислава Херсонской области.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации в Telegram, в результате атаки российских оккупантов частично разрушено административное здание.

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Снаряды попали в жилой дом, краеведческий музей и местную редакцию газеты, а также упали на территорию парка и церкви.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил в своем Telegram, что из артиллерии было обстреляно здание Бериславской РГА.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Войска РФ систематический обстреливают Херсон и населенные пункты на правом берегу Херсонской области. Вражеские снаряды разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей региона.

В ОК Юг сообщили, что Силы обороны Украины пытаются отодвинуть российскую оккупационную армию хотя бы на 20 км от среза воды в Херсонской области, чтобы уменьшить количество обстрелов.

Левобережье региона остается во временной оккупации.