Войска РФ обстреляли транспортную базу в Херсоне: повреждены 16 автобусов, ранен охранник 13 января, 11:33 В Херсоне после обстрела РФ значительные повреждения получил автобусный парк (Фото:Скриншот видео Ярослав Янушевич/Telegram)

В ночь на пятницу, 13 января, войска РФ обстреляли транспортную базу в Херсоне, где были припаркованы коммунальные автобусы.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки один из охранников получил ранения.

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Снаряды повредили 16 автобусов, легковые автомобили, склады и здание для охраны.

Также обломки снарядов повредили электросети.

На месте работают все экстренные спецслужбы. Бригады энергетиков восстанавливают электропитание.

Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон.

В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен.

В Херсоне были повреждены дома областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.

5 января войска РФ нанесли удар по пожарной части в Херсоне. Ранее в тот же день стало известно о российских обстрелах центральной части Херсона. В результате атаки погиб 18-летний парень.