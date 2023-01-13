Войска РФ обстреляли транспортную базу в Херсоне: повреждены 16 автобусов, ранен охранник
В Херсоне после обстрела РФ значительные повреждения получил автобусный парк (Фото:Скриншот видео Ярослав Янушевич/Telegram)
В ночь на пятницу, 13 января, войска РФ обстреляли транспортную базу в Херсоне, где были припаркованы коммунальные автобусы.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.
По его словам, в результате вражеской атаки один из охранников получил ранения.
Снаряды повредили 16 автобусов, легковые автомобили, склады и здание для охраны.
Также обломки снарядов повредили электросети.
На месте работают все экстренные спецслужбы. Бригады энергетиков восстанавливают электропитание.
Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон.
В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен.
В Херсоне были повреждены дома областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.
5 января войска РФ нанесли удар по пожарной части в Херсоне. Ранее в тот же день стало известно о российских обстрелах центральной части Херсона. В результате атаки погиб 18-летний парень.