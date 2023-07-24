Над Сумской областью сбили дрон-камикадзе, по Авдеевке войска РФ массированно ударили из артиллерии 24 июля, 10:24 Войска РФ обстреляли Авдеевку из артиллерии (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Утром в понедельник, 24 июля, войска РФ массированно ударили по Авдеевке из артиллерии, а ночью по Сумской области запустили дрон-камикадзе.

Как сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации, вражеский Шахед удалось сбит силам украинской ПВО.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал в своем Telegram, что артиллерийские снаряды российских оккупантов попали в жилые кварталы Авдеевки. Также на донецком направлении были зафиксированы обстрелы Красногоровки и Максимилиановки Марьинской громады.

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На горловском направлении в Торецке повреждены три дома, магазин и два админздания.

На Лисичанском направлении в Северске повреждены четыре дома.

Противник также атаковал и Харьковскую область.

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, в результате ударов управляемой авиабомбой ФАБ-250 по селу Кучеривка Купянского района повреждено не менее 13 частных жилых домов, хозяйственные постройки. Ранения получила женщина 70 лет.

В селе Петропавловка Купянского района в результате удара ФАБ-250 повреждены два частных дома. В Купянске вражеским обстрелом поврежден частный дом.

В селе Чернещина Изюмского района обстрелом повреждены здания агропредприятия.

17 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на Востоке Украины ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупанты наступают на Купянском направлении, ВСУ удалось сдержать противника.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что россияне начали наступление на Купянском направлении из-за успехов ВСУ вблизи Бахмута.