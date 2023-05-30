Последствия атак оккупантов: РФ массированно обстреляла Авдеевку, за сутки в Харьковской области 12 раненых гражданских 30 мая, 10:43 Последствия ударов РФ по Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

За минувшие сутки войска РФ атаковали населенные пункты Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, за сутки в регионе ранены 12 гражданских, девять из них — в результате ракетного удара российских оккупантов по пгт Ковшаровка. В поселке также повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод.

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В селе Глушковка обстрелы повредили пять частных жилых домов, хозпостройки и линию электропередач. Село Глубокове противник обстрелял из артиллерии, в Богуславке повреждены жилые дома, в Волчанске — элеватор, зернохранилище и другие объекты гражданской промышленности. В трех населенных пунктах ранены женщины.

Атаки оккупантов продолжились и в Донецкой области.

По словам главы ОВА Павла Кириленко, под минометным огнем врага оказалась Большая Новоселка. Угледар в течение суток перенес три авиаудара и 15 артобстрелов.

На Донецком направлении утром 30 мая произошел массированный артобстрел Авдеевки.

На горловском направлении два человека погибли и восемь получили ранения в результате бомбового удара по Торецку. Уничтожены АЗС, повреждены две многоэтажки, два админздания и школа. В Часовоярской громаде повреждены два дома. Утром произошел артобстрел Константиновки — повреждено предприятие.

В Херсонской области за сутки были зафиксированы 52 обстрела, оккупанты выпустили по региону 343 снаряда из минометов, артиллерии и БПЛА.

Херсон враг обстрелял десять раз.

Погиб один человек.

В Николаевской области враг наносил артиллерийские удары по Очакову.

Глава ОВА Виталий Ким уточнил, что в результате атак частично разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные сооружения и линия электропередач. Пострадавших нет.

Войска РФ участили массированные атаки на Украину. используя дроны-камикадзе и ракеты, в том числе баллистику. За последний 24 часа на Киев и другие города в глубоком тылу было осуществлено три атаки.