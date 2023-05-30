Последствия атак оккупантов: РФ массированно обстреляла Авдеевку, за сутки в Харьковской области 12 раненых гражданских

30 мая, 10:43
Поделиться:
Последствия ударов РФ по Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия ударов РФ по Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

За минувшие сутки войска РФ атаковали населенные пункты Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, за сутки в регионе ранены 12 гражданских, девять из них — в результате ракетного удара российских оккупантов по пгт Ковшаровка. В поселке также повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод.

Видео дня

В селе Глушковка обстрелы повредили пять частных жилых домов, хозпостройки и линию электропередач. Село Глубокове противник обстрелял из артиллерии, в Богуславке повреждены жилые дома, в Волчанске — элеватор, зернохранилище и другие объекты гражданской промышленности. В трех населенных пунктах ранены женщины.

Атаки оккупантов продолжились и в Донецкой области.

По словам главы ОВА Павла Кириленко, под минометным огнем врага оказалась Большая Новоселка. Угледар в течение суток перенес три авиаудара и 15 артобстрелов.

На Донецком направлении утром 30 мая произошел массированный артобстрел Авдеевки.

Читайте также:

Спасатель ГСЧС в одной из разрушенных квартир в киевской многоэтажке в Голосеевском районе после ночной атаки РФ 30 мая (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko) Новая массированная атака Киева: сбито 29 шахедов из 31, обломки попали в многоэтажку, погибла женщина, в столице и области 13 раненых

На горловском направлении два человека погибли и восемь получили ранения в результате бомбового удара по Торецку. Уничтожены АЗС, повреждены две многоэтажки, два админздания и школа. В Часовоярской громаде повреждены два дома. Утром произошел артобстрел Константиновки — повреждено предприятие.

В Херсонской области за сутки были зафиксированы 52 обстрела, оккупанты выпустили по региону 343 снаряда из минометов, артиллерии и БПЛА.

Херсон враг обстрелял десять раз.

Погиб один человек.

В Николаевской области враг наносил артиллерийские удары по Очакову.

Глава ОВА Виталий Ким уточнил, что в результате атак частично разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные сооружения и линия электропередач. Пострадавших нет.

Войска РФ участили массированные атаки на Украину. используя дроны-камикадзе и ракеты, в том числе баллистику. За последний 24 часа на Киев и другие города в глубоком тылу было осуществлено три атаки.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Харьковская область Авдеевка Ракетные удары Торецк Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X