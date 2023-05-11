Оккупанты обстреляли Запорожскую область кассетными снарядами, а в Херсоне ударили по территории завода: есть раненые и разрушения

11 мая, 09:59
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В результате обстрела села в Запорожской области кассетными снарядами пострадали восемь человек (Фото:Юрий Малашко/Telegram)

В результате обстрела села в Запорожской области кассетными снарядами пострадали восемь человек (Фото:Юрий Малашко/Telegram)

За минувшие сутки и в ночь на четверг, 11 мая, войска РФ продолжали атаковать населенные пункты Запорожской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и Сумской областей.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, российские оккупанты атаковали Малокатериновку из РСЗО, применив кассетные снаряды.

Пострадали восемь человек, трое из них — прибывшие по вызову работники скорой помощи. Ранения получили и местные жители — три человека и две женщины. Им оказывается вся необходимая помощь.

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Всего за сутки противник 60 раз бил из артиллерии, пять из РСЗО, нанес три авиационных удара и один ракетный, а также совершил одну атаку с беспилотника.

Повреждены частные дома, автомобили, имущество жителей, социальные учреждения и коммунальные сети в Гуляйполе, Орехове, Степногорске и окрестных селах.

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В Харьковской области оккупанты атаковали из артиллерии, минометов и авиацией.

В результате обстрела Волчанска Чугуевского района погиб 67-летний мужчина, повреждено по меньшей мере пять частных жилых домов.

В селе Фиголовка Купянского района во время минометного обстрела ранения получил гражданский, он госпитализирован.

Противник также совершил 90 обстрелов Херсонской области, выпустив по региону 461 снаряд из тяжелой артиллерии, Градов, танков, БПЛА и авиации.

Херсон войска РФ обстреляли десять раз, снаряды попали по территории завода. Всего за сутки погиб один человек, еще один получили ранения.

Оккупанты также продолжают обстреливать приграничные территории Сумской области. Ночью и утром россияне совершили девять обстрелов из минометов, а также применили ударные дроны.

В результате ударов разрушено жилое здание, поврежден магазин и аграрный лицей в одной из громад региона.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьковская область Запорожская область Херсон Херсонская область Кассетные бомбы Война России против Украины

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