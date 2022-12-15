Войска РФ обстреляли Николаевскую область из артиллерии: повреждены объекты инфраструктуры 15 декабря, 08:58 Спасатели ликвидируют последствия ударов российских оккупантов по украинским городам (Фото:ГСЧС)

Утром в четверг, 15 декабря, войска РФ нанесли артиллерийские удары по объектам инфраструктуры в Николаевской области.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram, в результате массированных атак разрушены и повреждены объекты инфраструктуры в Очаковской громаде.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Последствия вражеских ударов уточняются.

Также под огнем российских оккупантов находилась Черноморская громада. Поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее Ким сообщал, что после освобождения правого берега Херсонской области от оккупантов, ситуация с безопасностью в Николаеве и области значительно улучшилась. Количество обстрелов в регионе уменьшилось.

Почти вся Николаевская область вернулась под контроль Украины. Под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

