Войска РФ обстреляли Николаевскую область из артиллерии: повреждены объекты инфраструктуры

15 декабря, 08:58
Поделиться:
Спасатели ликвидируют последствия ударов российских оккупантов по украинским городам (Фото:ГСЧС)

Спасатели ликвидируют последствия ударов российских оккупантов по украинским городам (Фото:ГСЧС)

Утром в четверг, 15 декабря, войска РФ нанесли артиллерийские удары по объектам инфраструктуры в Николаевской области.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram, в результате массированных атак разрушены и повреждены объекты инфраструктуры в Очаковской громаде.

Видео дня

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Последствия вражеских ударов уточняются.

Также под огнем российских оккупантов находилась Черноморская громада. Поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.

https://www.youtube.com/watch?v=7UmcB973GTk&feature=emb_title

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее Ким сообщал, что после освобождения правого берега Херсонской области от оккупантов, ситуация с безопасностью в Николаеве и области значительно улучшилась. Количество обстрелов в регионе уменьшилось.

Почти вся Николаевская область вернулась под контроль Украины. Под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаевская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X