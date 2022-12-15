Войска РФ обстреляли Николаевскую область из артиллерии: повреждены объекты инфраструктуры
Спасатели ликвидируют последствия ударов российских оккупантов по украинским городам (Фото:ГСЧС)
Утром в четверг, 15 декабря, войска РФ нанесли артиллерийские удары по объектам инфраструктуры в Николаевской области.
Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram, в результате массированных атак разрушены и повреждены объекты инфраструктуры в Очаковской громаде.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Последствия вражеских ударов уточняются.
Также под огнем российских оккупантов находилась Черноморская громада. Поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Ранее Ким сообщал, что после освобождения правого берега Херсонской области от оккупантов, ситуация с безопасностью в Николаеве и области значительно улучшилась. Количество обстрелов в регионе уменьшилось.
Почти вся Николаевская область вернулась под контроль Украины. Под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.