Утром войска РФ атаковали Херсон и еще одну область из артиллерии, есть погибшие 4 июля, 09:37 Херсон подвергся артиллерийскому удару (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Утром во вторник, 4 июля, войска РФ ударили по Херсону и Николаевской области из артиллерии.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, в результате атаки на Херсон погибли два человека. Данные о пострадавших на данный момент уточняются.

Повреждены жилые дома.

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Всего за сутки российские оккупанты совершили 68 обстрелов Херсонской области, выпустив 402 снаряда из минометов, артиллерии, Градов, авиации и БПЛА.

Враг также нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской громады Николаевской области. Пострадавших и разрушений нет.

Накануне, 3 июля, в 16.25 фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы между населенными пунктами Очаковской и Куцурубской громад. Позже оккупанты совершили повторный обстрел, в результате повреждены две единицы сельхозтехники.

Войска РФ также атаковали населенные пункты Харьковской области.

За сутки в Чернещине Изюмского района произошли обстрелы, повреждена территория фермы, без пострадавших.

Оккупанты также обстреляли пгт Казачья Лопань Харьковского района. Повреждены жилые дома, но обошлось без жертв.

Противник ударил по Петропавловке Купянского района, а из минометов — по селу Колесниковка.