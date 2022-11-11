Террор оккупантов в Днепропетровской области: войска РФ атаковали три громады из Градов и тяжелой артиллерии

11 ноября, 08:27
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Войска РФ продолжают бить по населенным пунктам Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Войска РФ продолжают бить по населенным пунктам Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на пятницу, 11 ноября, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, под обстрелами были три громады — Марганецкая, Никопольская и Мировская.

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Туда прилетели более 50 вражеских снарядов из российских Градов и тяжелой артиллерии.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

https://www.youtube.com/watch?v=7u3hIshSFmg

Поврежден колледж и жилые дома.

Другие подробности атак российских оккупантов уточняются.

Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. 9 ноября РФ ударила дронами-камикадзе по Днепру. Уничтожено логистическое предприятие, ранены четыре человека.

10 ноября пострадал Никополь.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины

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