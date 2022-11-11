Террор оккупантов в Днепропетровской области: войска РФ атаковали три громады из Градов и тяжелой артиллерии
Войска РФ продолжают бить по населенным пунктам Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на пятницу, 11 ноября, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области.
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, под обстрелами были три громады — Марганецкая, Никопольская и Мировская.
Туда прилетели более 50 вражеских снарядов из российских Градов и тяжелой артиллерии.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Поврежден колледж и жилые дома.
Другие подробности атак российских оккупантов уточняются.
Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. 9 ноября РФ ударила дронами-камикадзе по Днепру. Уничтожено логистическое предприятие, ранены четыре человека.
10 ноября пострадал Никополь.