Обстрел Никополя: оккупанты трижды били по городу из Градов, после вчерашней атаки один мужчина погиб

5 января, 08:16
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Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на четверг, 5 января, войска РФ из Градов и тяжелой артиллерии обстреляли город Никополь Днепропетровской области. В результате вчерашней атаки на город 64-летний мужчина погиб.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, россияне направили на Никополь не менее 30 снарядов. Повреждены несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач. Люди не пострадали.

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По данным Резниченка, также в больнице скончался 64-летний мужчина, получивший тяжелые ранения накануне днем — во время вражеского обстрела Никополя.

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. За последние полгода только три ночи в регионе прошли без сирен и обстрелов.

https://www.youtube.com/embed/JRrasOLz5mQ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Никополь Валентин Резниченко Война России против Украины

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