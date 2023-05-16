Россияне трижды пытались атаковать ВСУ в районе Лимана и Купянска, уничтожены 58 оккупантов — Череватый

16 мая, 17:03
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Оккупационная армия РФ несет колоссальные потери в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ)

Оккупационная армия РФ несет колоссальные потери в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ)

Украинские защитники во вторник, 16 мая, три раза отразили российские атаки на Лиманском и Купянском направлениях. В результате были уничтожены 58 оккупантов и еще 107 россиян были ранены.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.

«На Лиманском и Купянском направлениях враг трижды пытался атаковать наши позиции, но был отброшен и получил огневое поражение. За сутки там убиты 58 оккупантов, 107 были ранены и еще один попал в плен», — сообщил Череватый.

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Спикер добавил, что россияне всего 560 раз применяли артиллерию и совершили 17 авианалетов. Также, по его данным, на этом участке фронта были подбиты два вражеских танка, две БМП, пушка Д-20, беспилотник, два миномета и один полевой склад с боеприпасами.

Ранее 16 мая Генштаб сообщал, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 520 российских оккупантов. Всего потери РФ, по данным ВСУ, с начала полномасштабного вторжения приближаются к 200 тысячам военных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Купянск Лиман

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