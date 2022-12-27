Боятся потерять город. РФ стягивает в Кременную огромное количество резервов и техники: оккупанты гибнут сотнями — Гайдай 27 декабря, 14:24 Российские оккупанты боятся потерять Кременную (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В районе города Кременная Луганской области продолжаются тяжелые бои. Оккупанты здесь построили мощную оборону и стягивают большое количество резервов и техники.



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Очень мощную оборону смогли построить за месяц, даже чуть больше российские оккупационные войска. И они стягивают туда огромное количество резервов и техники. Поэтому постоянно они там восстанавливают свои силы», — сказал он.

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По словам главы ОВА, в этом районе погибли сотни или тысячи оккупантов, однако он продолжают перебрасывать новые силы из-за страха потерять Кременную.

Гайдай отметил, что потеря Кременной приведет к краху всей линии обороны РФ в Луганской области.

Накануне Сергей Гайдай сообщал, что боевые действия идут недалеко от оккупированной Кременной.

Кроме того, по его словам, российские оккупанты вывезли «администрацию» из Сватового в Луганск.