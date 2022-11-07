Войска РФ начали строить линию обороны вокруг захваченного Мариуполя — советник мэра

7 ноября, 08:57
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Оккупанты запустили в Мариуполе два завода по производству бетона, которые работают на фронт (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты запустили в Мариуполе два завода по производству бетона, которые работают на фронт (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты начали строить линию обороны вокруг захваченного Мариуполя, на подъездах к городу устанавливают бетонные пирамиды.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, бетонные заграждения частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт Никольское. Также значительно усиливают направление с севера в село Старый Крым.

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Андрющенко также рассказал, что в Мариуполе оккупанты запустили два мини-завода по производству бетона. Бетонные пирамиды для так называемой «линии Вагнера» частично везут в сторону Запорожья и Херсона.

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«Несмотря на все заявления „россия здесь навсегда“, в реальности у россиян нет такого оптимизма. Поэтому если до Харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя», — резюмировал советник мэра.

22 октября появились спутниковые снимки компании Maxar Technologies, свидетельствующие о том, что российские наемники возле города Горское Луганской области возвели «линию Вагнера» протяженностью менее двух километров. Это укрепления в виде цементных пирамид, которые, как надеются россияне, остановят любую украинскую технику и танки от продвижения.

https://www.youtube.com/watch?v=IHc-juP8Rcs&feature=emb_title

При этом CNN отмечает, что, хотя фортификации и могут помочь защититься от фронтальной атаки, ничто не мешает украинским войскам просто обойти укрепление.

В отчете Минобороны Британии говорится, что возведение «линии Вагнера» свидетельствует о подготовке российскими оккупантами к обороне в глубине по нынешней линии фронта. Это, вероятно, сдержит быстрое продвижение украинских военных в Луганской области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мариуполь Линия обороны Война России против Украины

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