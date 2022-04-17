«Ничего у них не выйдет». Оккупанты спешат получить «тактические достижения» на Донбассе до Пасхи — Буданов 17 апреля, 21:58 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Сухопутні війська ЗС України/Telegram)

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты планируют получить «тактические достижения» во время боев на Донбассе до Пасхи, но у них не выйдет.

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«Россияне готовятся к решающей для них битве, они очень сильно спешат, потому что они очень ограничены во времени», — сказал Буданов в эфире телемарафона.

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Также он добавил, что оккупанты хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и «настоящие тактические достижения», которые смогут выдать за победу в боях.

«Они спешат к Пасхе. Но хочу вам прямо сказать, ничего у них не выйдет», — сказал глава военной разведки.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предупреждала, что РФ накапливает силы для эскалации боевых действий на востоке Украины, однако им не удается начать наступление, потому что ВСУ дают мощный отпор.

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