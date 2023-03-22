Одесская ОВА о ракетном ударе РФ: Они специально били по монастырю УПЦ МП, это не ошибка

22 марта, 11:11
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Оккупанты не случайно ударили ракетами по территории монастыря УПЦ МП в Одесской области (Фото:Оперативное командование Юг)

Оккупанты не случайно ударили ракетами по территории монастыря УПЦ МП в Одесской области (Фото:Оперативное командование Юг)

Российские оккупанты не случайно ударили ракетами по территории монастыря УПЦ МП в Одесской области.

Об этом в комментарии 24 каналу заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Именно туда хотели попасть, подчеркнув свой терроризм, подчеркнув, что ничего так называемого „скрепного“ у них нет», — отметил он.

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По его словам, россияне готовы убивать и давить на людей психологически.

Вечером 21 марта нанесли ракетный удар по Одесской области. Ракеты выпускали с истребителей Су-35 с моря.

В Оперативном командовании Юг сообщили, что россияне выпустили три ракеты Х-59, из которых две были уничтожены. Одна ракета попала в трехэтажное здание УПЦ МП. Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Одесская область Ракеты УПЦ МП Ракетные удары Монастырь Война России против Украины

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