Одесская ОВА о ракетном ударе РФ: Они специально били по монастырю УПЦ МП, это не ошибка 22 марта, 11:11 Оккупанты не случайно ударили ракетами по территории монастыря УПЦ МП в Одесской области (Фото:Оперативное командование Юг)

Российские оккупанты не случайно ударили ракетами по территории монастыря УПЦ МП в Одесской области.



Об этом в комментарии 24 каналу заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Именно туда хотели попасть, подчеркнув свой терроризм, подчеркнув, что ничего так называемого „скрепного“ у них нет», — отметил он.

Видео дня

По его словам, россияне готовы убивать и давить на людей психологически.

Вечером 21 марта нанесли ракетный удар по Одесской области. Ракеты выпускали с истребителей Су-35 с моря.

В Оперативном командовании Юг сообщили, что россияне выпустили три ракеты Х-59, из которых две были уничтожены. Одна ракета попала в трехэтажное здание УПЦ МП. Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован.

