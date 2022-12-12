На Арабатской стрелке войска РФ обустроили полигон для мобилизованных, для развлечения они расстреливают краснокнижных птиц — Хлань 12 декабря, 15:22 Войска РФ планируют строить дорогу на Арабатской стрелке (Фото:Geneticist 007/Wikimedia)

На захваченной войсками РФ Арабатской стрелке российские оккупанты обустроили свою военную базу и полигон для мобилизованных.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань на брифинге.

«Арабатская стрелка сейчас — это военная зона рашистов, они там фактически сделали свой военный полигон, куда прибывают новомобилизованные военные армии РФ, происходит слаженность. Оттуда их отправляют по разным направлениям, в том числе на Запорожское и Херсонское» — рассказал он.

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По словам Хланя, на Арабатской стрелке также происходят и ротации военных РФ с линии фронта. На территории санаториев проходят учения, также обустроена полноценная вертолетная площадка.

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Для развлечения оккупанты расстреливают краснокнижных птиц, которые прилетают на Арабатскую стрелку для зимовки, в частности белых лебедей.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют построить дорогу на Арабатской стрелке, чтобы перебрасывать технику на юг Украины.

Часть Арабатской стрелки была оккупирована РФ во время захвата Крыма в 2014 году, а еще часть — во время полномасштабного вторжения в Украину в феврале и частичного захвата Херсонской области.