Россия создала в Украине сеть тайных агентов, с помощью которых захватила Чернобыльскую АЭС сразу после вторжения — Reuters 28 июля, 15:48 РФ до войны создала в Украине сеть тайных агентов, с помощью которых сразу после вторжения захватила Чернобыльскую АЭС (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Войскам РФ удалось захватить Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день полномасштабного вторжения в рамках давней операции Кремля по внедрению секретных агентов, сообщает Reuters.

Пять человек, знакомых с подготовкой Кремля ко вторжению, сказали, что военные специалисты из окружения диктатора Владимира Путина полагали, что с помощью этих агентов России потребуется лишь небольшая военная сила и несколько дней, чтобы вынудить офис президента Украины Владимира Зеленского бежать или капитулировать.

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Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, на момент вторжения у России были агенты в украинских секторах обороны, безопасности и правоохранительных органах.

Он отказался назвать имена, но сказал, что таких предателей необходимо «нейтрализовать» любой ценой.

Государственное бюро расследований Украины проводит расследование того, насколько Национальная гвардия действовала законно, сложив оружие при атаку на ЧАЭС, сообщил Reuters украинский чиновник.

Из судебных документов, изученных журналистами, следует, что начальника службы безопасности ЧАЭС Валентина Витера подозревают в том, что 24 февраля он самовольно оставил свой пост. Также его подозревают в государственной измене. Витер рассказал следователям, что в день вторжения разговаривал по телефону с командиром подразделения Национальной гвардии и посоветовал ему не подвергать опасности свою часть, сказав: «Пожалей своих людей».

Один источник, непосредственно знакомый с планами Кремля по вторжению, сообщил, что российские агенты были отправлены в Чернобыль в прошлом году, чтобы подкупить чиновников и подготовить почву для бескровного захвата. Reuters не смогло независимо проверить детали этого утверждения. Однако Государственное бюро расследований Украины заявило, что ведет расследование в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Андрея Наумова по подозрению в государственной измене за передачу секретов безопасности ЧАЭС иностранному государству. Адвокат Наумова от комментариев отказался.

На национальном уровне источники, знакомые с планами Кремля, заявили, что Москва рассчитывала активировать спящих агентов внутри украинского аппарата безопасности. Источники подтвердили сообщения западной разведки о том, что Кремль склонял одиозного экс-депутата Олега Царева к руководству марионеточным правительством в Киеве. А в июне бывший генеральный прокурор Украины сообщил, что у кума Путина Виктора Медведчука был зашифрованный телефон, выданный Россией, чтобы он мог общаться с Кремлем.

Хотя Россия захватила Чернобыль, ее план по захвату власти в Киеве провалился. Согласно данным многочисленных источников, в России и Украине, во многих случаях установленные Москвой спящие агенты не справлялись со своей работой.

Данилов сказал, что агенты и их кураторы считали Украину слабой, что было «полным заблуждением».

Люди, на которых рассчитывал Кремль как на своих доверенных лиц в Украине, преувеличивали свое влияние в годы, предшествовавшие вторжению, заявили четыре источника, знакомые с подготовкой Кремля.

Кремль полагался в своем планировании на «клоунов — они немного знают, но всегда говорят то, что хочет услышать руководство, потому что иначе им не заплатят», — сказал источник агентства.

Шпионский аппарат Москвы был тесно связан с Чернобылем на протяжении десятилетий, особенно после аварии в 1986 году. Даже после того, как Украина стала независимой в 1991 году, шефы московской разведки оставались там влиятельными.

Источник, непосредственно знакомый с планом вторжения, сообщил, что в ноябре 2021 года Россия начала засылать в Украину агентов разведки под прикрытием, которым поручено установить контакты с должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности Чернобыльской АЭС. Целью агентов было обеспечить отсутствие вооруженного сопротивления после прихода российских войск. По словам источника, Чернобыль также служил пунктом передачи документов из штаб-квартиры СБУ. За плату украинские чиновники передали российским шпионам информацию о военной готовности Украины.

После захвата Чернобыля Кремль также ожидал, что агенты под прикрытием, занимающие руководящие должности, сыграют решающую роль на пути к главной цели: взятии под контроль украинского правительства в Киеве.

Но Зеленский не капитулировал. Любые ожидания в Москве, что он сбежит из Киева или согласится с требованиям России, вскоре испарились. В последующие недели украинские войска остановили наступление РФ на Киев.



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