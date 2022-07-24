Подготовка к псевдореферендумам. В Херсонской и Запорожской областях оккупанты заявили о создании «избирательных комиссий» 24 июля, 08:38 Жители Херсона на проукраинском митинге после вторжения оккупантов РФ в регион, 3 апреля 2022 года (Фото:Суспільне Херсон)

Оккупационные власти временно захваченных частей Херсонской и Запорожской областей подписали в субботу «документы» о создании «избирательных комиссий».

Об этом сообщает российская служба Радио Свободы.

Как утверждается, их создают в частности и для проведения псевдореферендумов, а с составом еще не определились. Гауляйтер из Мелитополя Евгений Балицкий говорит, что комиссия будет формироваться «из самых активных и неравнодушных жителей региона».

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Также 23 июля оккупанты объявили о создании так называемого правительства Запорожской области, «главой» которого стал бывший замгубернатора Вологодской области Антон Кольцов. Во временно захваченном регионе также издали «указы» о создании так называемых избирательных комиссий для проведения псефдорефрендума, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он предостерег жителей от участия в фейковых мероприятиях россиян.

«Уголовная ответственность за „помощь“ оккупантам вполне реальна: от 10 до 12 лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества. С преследованием вас и ваших близких», — говорится в его Telegram.

23 июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября. О начале подготовки россиян к псевдореферендуму Луганской области сообщал глава ОВА Сергей Гайдай.



20 июля координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби заявил, что в Белом доме есть данные о том, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий Украины, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить схемы, использованные в 2014-м.

Войска РФ контролируют почти всю территорию Херсонской области с областным центром и около 60% территории Запорожской области. В то же время город Запорожье остается под контролем Украины. Президент Владимир Зеленский вечером 23 июля заявил, что ВСУ постепенно продвигаются в Херсонской области, освобождая территории. Американский Институт исследования войны ( ISW) сообщил, что украинская армия готовится или уже начала контрнаступление в регионе.

Начинается операция Освобождение Херсона – Яковина https://www.youtube.com/watch?v=1lks-nKh0A4&t=681s

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