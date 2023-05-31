С начала войны РФ совершила тысячу атак на украинские медучреждения — ВОЗ 31 мая, 06:53 Обстрел больницы в Херснской области (Фото:Скриншот из видео Херсонська обласна державна адміністрація/Facebook)

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россией было осуществлено тысячу атак на медицинские учреждения.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, передает украинское представительство ВОЗ.

«Всемирная организация здравоохранения верифицировала 1000 атаку на систему здравоохранения в Украине с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в феврале 2022 года», — говорится в отчете.

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Отмечается, что это самое большое количество атак, которое ВОЗ когда-либо регистрировало в любой чрезвычайной гуманитарной ситуации.

По подтвержденным Организацией данным, за последние 15 месяцев полномасштабной войны 1004 атаки унесли по меньшей мере 101 жизнь, включая медработников и пациентов, ранения получили значительно больше людей.

«Атакам подверглись также поставщикам медицинских услуг, системам снабжения, оборудования и транспорта, включая машины скорой помощи», — идет речь в публикации.

В ВОЗ объясняют, что определяют нападение на медицинскую систему как «любой акт словесного или физического насилия, угрозу насилия, препятствующего наличию, доступа к лечебным и/или профилактическим медицинским услугам во время чрезвычайных ситуаций».

Также это может варьироваться от насилия с применением тяжелого оружия к психосоциальным угрозам и запугиванию, что влияет на доступ к медицинской помощи для нуждающихся, добавили в Организации.

В отчете отмечается, что атаки препятствуют доступу к медицинской помощи для десятков тысяч человек, увеличивая риски заболевания и смерти.