Наращивают группировку. РФ сосредоточила в Белгородской области дополнительные подразделения войск — Минобороны Украины 25 апреля, 17:35 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Станице Луганской, 27 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Минобороны Украины сообщают, что в Белгородской области РФ сосредоточила дополнительные подразделения российских войск.

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«Оккупанты перегруппировываются, наращивают группировку ракетных войск и артиллерии с целью поддержки своих наступательных действий», — сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык во время брифинга.

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Он напомнил, что основная цель оккупантов — это окружение украинских военных, полный контроль над Донецкой и Луганской областями, а также удержание сухопутного коридора во временно оккупированный Крым.

«В Белгородской области России отмечено сосредоточение дополнительных подразделений, предназначенных для наращивания группировки войск в восточной операционной зоне», — подчеркнул Мотузянык.

Украинская разведка также установила, что РФ сосредоточила в Черном море восемь носителей крылатых ракет типа Калибр. Их суммарный залп составляет 58 ракет.

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