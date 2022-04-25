Наращивают группировку. РФ сосредоточила в Белгородской области дополнительные подразделения войск — Минобороны Украины
Оккупанты в Станице Луганской, 27 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Минобороны Украины сообщают, что в Белгородской области РФ сосредоточила дополнительные подразделения российских войск.
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«Оккупанты перегруппировываются, наращивают группировку ракетных войск и артиллерии с целью поддержки своих наступательных действий», — сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык во время брифинга.
Он напомнил, что основная цель оккупантов — это окружение украинских военных, полный контроль над Донецкой и Луганской областями, а также удержание сухопутного коридора во временно оккупированный Крым.
«В Белгородской области России отмечено сосредоточение дополнительных подразделений, предназначенных для наращивания группировки войск в восточной операционной зоне», — подчеркнул Мотузянык.
Украинская разведка также установила, что РФ сосредоточила в Черном море восемь носителей крылатых ракет типа Калибр. Их суммарный залп составляет 58 ракет.
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