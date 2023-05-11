Оккупанты сообщили о покушении на фейкового «главу суда Запорожской области». Мэр Мелитополя прокомментировал 11 мая, 20:34 Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)

Оккупанты сообщили о покушении на так называемого «главу суда Запорожской области». Мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне в очередной раз разыгрывают сценарий «опасности».

«Оккупанты в очередной раз разыгрывают сценарий «опасности» на ТОТ: сегодня в Мелитополе сообщили о покушении на главу фейкового «суда Запорожской области». Перекрыли дорогу по улице Берегово, нагнали полицейских, усилили сцену ранением двух росгвардейцев — охранников «судьи», — пишет Федоров в Telegram.

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Мэр добавил, что следующий акт — «героическое поимка диверсанта». Федоров предположил, что для этого оккупанты уже нашли актера.

Он также напомнил, что неделю назад ту же картину разыграли с покушением на заместителя начальника оккупационной «полиции Запорожской области».

«Рашисты либо снимают кино „плохие диверсанты — сообразительные оккупанты“, либо действительно пытаются любым способом самоликвидироваться и убраться прочь, пока их не забрали в черных пакетах», — пишет мэр.