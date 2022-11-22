Зафиксированы новые «прилеты». В результате вчерашних обстрелов войсками РФ Херсона погибли два человека, еще семь получили ранения

22 ноября, 11:16
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Российские оккупанты бьют по мирному населению Херсона без разбора целей (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Российские оккупанты бьют по мирному населению Херсона без разбора целей (Фото:Murad Sezer/Reuters)

В результате ударов войск РФ по Херсону 21 ноября погибли два человека, еще семь местных жителей получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в эфире национального телемарафона.

По его словам, российские оккупанты усиливают интенсивность обстрелов.

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«Выстрелы и плотность от врага постоянно растут. У нас есть раненые и погибшие. Враг стреляет из ствольной артиллерии так из минометов, РСЗО. Они не выбирают целей и лупят по мирному населению. У нас за вчерашний день только по городу семеро раненых и двое погибших», — уточнил Янушевич.

https://www.youtube.com/watch?v=Eu_-Ne1Gazk&t=1s

Суспільне со ссылкой на центр экстренной медицинской помощи сообщило, что от полученных в результате вражеских атак травм погибла 61-летняя женщина и 37-летний мужчин.

Глава городской военной администрации Галина Луговая рассказала, что обстрелы Херсона не утихали и в ночь на вторник, 22 ноября.

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«Российские оккупанты с левого берега постоянно обстреливают город. Были попадания в Днепровском районе, в районе Консервного завода и на площади Корабелов. Разрушены дома, есть раненые», — уточнила она.

О «прилетах» по гражданской инфраструктуре 22 ноября сообщил и замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

«Ночью и утром снова были прилеты по гражданской инфраструктуре, к счастью, без жертв», — написал он в своем Telegram.

Российские оккупанты начали обстреливать Херсон после бегства из областного центра, который они захватили в начале полномасштабного вторжения в Украину.

19 ноября в Херсоне прогремели взрывы. Подробности не сообщались.

18 ноября в результате вражеских обстрелов в Херсоне погиб мужчина. Оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Война России против Украины

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