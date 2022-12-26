За сутки войска РФ семь раз атаковали Херсон: глава ОВА рассказал о разрушениях 26 декабря, 11:06 Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают Херсон после бегства из города на левый берег Днепра (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

За минувшие сутки войска РФ более 30 раз атаковали населенные пункты Херсонской области, семь ударов пришлось по Херсону.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, снаряды российских оккупантов попали в складские помещения, а также в частные и многоквартирные дома областного центра.

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Глава ОВА также добавил, что войска РФ открывали огонь по региону из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Пострадавших среди мирных жителей в результате вражеских обстрелов нет.

24 декабря российские войска обстреляли центр Херсона из Градов, атаковав людные места.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар россиян по Херсону террором и убийством «ради запугивания и удовольствия». Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством.

По последним данным, погибли 10 человек, 55 ранены. В результате атаки в областном центре горели 66 авто.



