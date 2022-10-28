Командование РФ пытается скрывать свои реальные потери, чтоб не было паники среди военных — Генштаб

28 октября, 08:00
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Командование РФ скрывает свои реальные потери в Украине (Фото:Генштаб)

Командование РФ скрывает свои реальные потери в Украине (Фото:Генштаб)

Командование российских оккупационных войск всеми путями пытается скрыть реальные потери среди своих военнослужащих.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 28 октября.

Таким образом командование РФ пытается избежать панических настроений среди личного состава.

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Накануне Генштаб сообщал, что РФ свезла на оккупированную территорию Запорожской области военных, которые были мобилизованы неделю назад.

«У указанного личного состава отсутствует мотивация и желание участвовать в боевых действиях на территории Украины», — отмечал Генштаб, добавляя, что фиксируются нередкие случаи дезертирства.

https://www.youtube.com/watch?v=TSAdkMp0Vqc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Генштаб Армия России Война России против Украины

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