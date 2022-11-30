Атака РФ на Сумскую область: в Белополье погиб ребенок, разрушена часть больницы 30 ноября, 13:58 В больнице масштабные разрушения, во время обстрела там было много пациентов (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий показал последствия утренних обстрелов Сумской области войсками РФ.

В своем Telegram он сообщил, что в результате ударов по Белопольской громаде погиб подросток.

Российские оккупанты выпустили по Белополью около 20 снарядов. 15-летний мальчик был в то время на улице, он погиб на месте.

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Российские снаряды также взрывались на территории местной больницы именно в то время, когда в медучреждении велся прием и было много пациентов.

«Разрушения масштабные. Прямое попадание было на втором этаже. Там полностью разрушена стена. Повреждены стоматологический и хирургический кабинеты. Выбиты почти все окна на всех четырех этажах. Разрушен операционный блок. Сейчас здесь работают спасатели — разбирают завалы», — уточнил Живицкий.

Он также показал фото поврежденных машин, которые были припаркованы возле больницы. Авто не подлежат ремонту.

Вражеские снаряды также попали в помещение прокуратуры.

В последние недели войска РФ усилили обстрелы приграничных районов Сумской области.

29 ноября по региону выпустили более 150 снарядов и мин.