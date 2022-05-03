Новый штурм Азовстали. РФ применяет танки и пытается высадить десант

3 мая, 16:37
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Оккупанты бьют по Азовстали крупнокалиберной артиллерией и наносят авиаудары (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты бьют по Азовстали крупнокалиберной артиллерией и наносят авиаудары (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во вторник, 3 мая, российские оккупанты возобновили попытки штурма Азовстали в Мариуполе, где все еще продолжают держать позиции защитники города.

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По словам заместителя командира полка Азов капитана Святослава Паламара, ВС РФ бросили на них танки и пытаются высадить свой десант.

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«Целую ночь по заводу Азовсталь работала вражеская корабельная артиллерия, ствольная артиллерия, сбрасывались сверхтяжелые авиационные бомбы. В результате этих преступных действий погибли две гражданские женщины. Около 10 гражданских получили ранения разной степени тяжести. Сейчас продолжается мощный штурм территории. При поддержке бронетехники, танков, с попытками высадки десанта с помощью катеров и большого количества пехоты», — рассказал он в своем видеообращении.

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Паламар также отметил, что украинские бойцы будут делать все возможное, чтобы отбить эту атаку, однако призвал «предпринять немедленные меры, чтобы эвакуировать гражданских, которые находятся на территории завода».

https://twitter.com/Polk_Azov/status/1521479058932043780
https://www.youtube.com/embed/1sHmABX_Lrs
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Российские военные Азовсталь Полк Азов Война России против Украины

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