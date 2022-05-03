Новый штурм Азовстали. РФ применяет танки и пытается высадить десант 3 мая, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты бьют по Азовстали крупнокалиберной артиллерией и наносят авиаудары (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во вторник, 3 мая, российские оккупанты возобновили попытки штурма Азовстали в Мариуполе, где все еще продолжают держать позиции защитники города.

Война России против Украины — главные события 3 мая

По словам заместителя командира полка Азов капитана Святослава Паламара, ВС РФ бросили на них танки и пытаются высадить свой десант.

Видео дня

«Целую ночь по заводу Азовсталь работала вражеская корабельная артиллерия, ствольная артиллерия, сбрасывались сверхтяжелые авиационные бомбы. В результате этих преступных действий погибли две гражданские женщины. Около 10 гражданских получили ранения разной степени тяжести. Сейчас продолжается мощный штурм территории. При поддержке бронетехники, танков, с попытками высадки десанта с помощью катеров и большого количества пехоты», — рассказал он в своем видеообращении.

Паламар также отметил, что украинские бойцы будут делать все возможное, чтобы отбить эту атаку, однако призвал «предпринять немедленные меры, чтобы эвакуировать гражданских, которые находятся на территории завода».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.