Использовали беспилотник. Оккупанты сбросили на позиции ВСУ контейнеры с ядовитым веществом — ОК Юг 24 сентября, 07:23 Силы ПВО уничтожили несколько дронов-камикадзе над Одессой 23 сентября (Фото:Воздушное командование Восток/Facebook)

Оккупанты РФ сбросили на украинские позиции контейнеры с ядовитым веществом, используя беспилотник. Потерь в результате атаки нет.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Там рассказали, что, вероятно, речь идет о хлорпикриновой гранате К-51.

«Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет», — подчеркнули в ОК Юг.

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В течение 23 сентября Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе из направления Черного моря. В результате ударов двух беспилотников разрушено админздание в припортовой зоне. Еще один иранский Shahed-136 был сбит над морем — взрывная волна повредила несколько домов, погиб один человек.

Еще четыре дрона-камикадзе силы ПВО уничтожили во время повторной тревоги. Среди них впервые был сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6, предназначенный для проведения разведки, наблюдения, огневого поражения.

Один Shahed-136 атаковал вечером позиции ВСУ на линии столкновения в Березнеговатской общине Николаевской области, сообщили в ОК Юг. Очередной иранский дрон сбили при попытке нанести удар в направлении порта Южный.

Накануне Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана из-за предоставления страной оружия России, используемого агрессором в полномасштабной войне. В МИД заявили, что это — недружественный акт, который серьезно вредит украинско-иранским отношениям. Посла Ирана лишат аккредитации, а количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве будет значительно сокращено.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников. По данным CNN, стране-агрессору передали три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

30 августа информацию о получении Россией иранских дронов официально подтвердил Белый дом. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

13 сентября ВСУ, предположительно, сбили первый беспилотник российских оккупантов иранского производства Shahed-136 в Купянске.

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