В Харьковской области оккупанты сбросили с беспилотника мины с отложенной детонацией
Здание в Дергачах после обстрела (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
В понедельник, 19 сентября, российские оккупанты сбросили с беспилотника мины с отложенной детонацией над городом Дергачи Харьковской области.
Об этом сообщил Дергачевский городской совет в Telegram.
В ведомстве заявили, что войска РФ также обстреляли Дергачи из артиллерии.
«Пожалуйста, будьте очень осторожны, передвигаясь по городу», — заявили в ведомстве.
За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреливали населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения и границы с РФ в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах.
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