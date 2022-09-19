В Харьковской области оккупанты сбросили с беспилотника мины с отложенной детонацией 19 сентября, 12:37 Здание в Дергачах после обстрела (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В понедельник, 19 сентября, российские оккупанты сбросили с беспилотника мины с отложенной детонацией над городом Дергачи Харьковской области.

Об этом сообщил Дергачевский городской совет в Telegram.

В ведомстве заявили, что войска РФ также обстреляли Дергачи из артиллерии.

«Пожалуйста, будьте очень осторожны, передвигаясь по городу», — заявили в ведомстве.

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За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреливали населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения и границы с РФ в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах.



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