«Поврежден дом». Оккупанты сбросили бомбы с дронов на приграничные населенные пункты в Сумской области — глава ОВА
В 16 часов с квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатометный выстрел. (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Войска РФ сбросили бомбы с беспилотников на населенные пункты Сумской области. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
«Россияне сбрасывают бомбы на наши приграничные общины из дронов. Сегодня в 10 утра враг запустил три дрона-камикадзе с боеприпасами», — написал он в Telegram.
Живицкий добавил, что в 16 часов с квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатометный выстрел.
«Оба события случились на территории Краснопольской общины. Пострадавших нет, поврежден дом», — пишет он.
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