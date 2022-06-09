«Поврежден дом». Оккупанты сбросили бомбы с дронов на приграничные населенные пункты в Сумской области — глава ОВА 9 июня, 22:44 Цей матеріал також доступний українською В 16 часов с квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатометный выстрел. (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Войска РФ сбросили бомбы с беспилотников на населенные пункты Сумской области. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

«Россияне сбрасывают бомбы на наши приграничные общины из дронов. Сегодня в 10 утра враг запустил три дрона-камикадзе с боеприпасами», — написал он в Telegram.

Живицкий добавил, что в 16 часов с квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатометный выстрел.

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«Оба события случились на территории Краснопольской общины. Пострадавших нет, поврежден дом», — пишет он.

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