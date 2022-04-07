«Одноразовые войска»: РФ решила отправить в Украину «элиту» из Тувы в резиновых сапогах

7 апреля, 13:56
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Судя по снимкам, Минобороны РФ набирает людей со слабым зрением и пенсионеров (Фото:buch1004/Twitter)

Судя по снимкам, Минобороны РФ набирает людей со слабым зрением и пенсионеров (Фото:buch1004/Twitter)

В связи с разгромом своих сил на севере Украины ВС РФ пытается восполнить свои потери любыми возможными способами.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Ранее появились сообщения, что российское командование начало возвращать своих так называемых «миротворцев» из оккупированных территорий Грузии, Молдовы и Азербайджана.

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Кроме того, Минобороны РФ предприняло попытку завербовать сирийских наемников, однако среди боевиков Башара Асада желающих разделить судьбу уничтоженных ВСУ российских солдат оказалось не так уж много, как на то рассчитывали в Москве.

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На фоне этого кремлевский режим начал скрытую мобилизацию резервистов и вербовку так называемых «добровольцев», в числе которых оказались наемники из Тувы, чьи фото уже высмеяли в соцсетях из-за выданного им снаряжения.

В частности, российское военное руководство посчитало, что самой подходящей обувью для солдата в 21 веке являются резиновые сапоги.

При этом даже такого «элитного» снаряжения хватило не для всех, поэтом тех, кому оно досталась, встали в первый ряд, закрыв собой людей в обычной гражданской одежде.

Кроме того, пользователи обратили внимание, что в «одноразовые войска», судя по снимкам, брали всех желающих, даже людей со слабым зрением и пенсионеров.

https://twitter.com/mr_anderson222/status/1511960313213730817
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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