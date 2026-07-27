В Полтавской области за ночь 25 июля 2026 года дроны атаковали 4 АЗС (Фото: Управление ГСЧС в Полтавской области)

Из-за российских обстрелов в Харьковской области уничтожено более 80 автозаправочных станций . В частности, на маршруте Харьков — Полтава фактически не осталось возможности заправиться.

Об этом в понедельник, 27 июля, заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик в эфире телеканалов Эспресо и Slawa.TV.

По его словам, ситуация с топливной инфраструктурой области продолжает ухудшаться. Наиболее сложная обстановка сейчас наблюдается на трассе Харьков — Киев, особенно на участке между Харьковом и Полтавой.

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Обновлено 28 июля. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что информация об отсутствии заправок на трассе не соответствует действительности.

«На сегодняшний день все АЗС на трассе Харьков — Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, полностью уничтожены: и в поселке Валки, и в городе Чутово, и далее по дороге в Полтаву», — заявил Скорик.

Он отметил, что последнюю работавшую автозаправку в поселке Валки российские войска разрушили 26 июля.

Всего в результате атак РФ в Украине уничтожено более 200 автозаправочных станций, из них более 80 — в Харькове и Харьковской области.

В то же время депутат подчеркнул, что, несмотря на значительные разрушения топливной инфраструктуры, дефицита топлива на рынке на данный момент нет.

Скорик также призвал водителей, планирующих поездку по маршруту Харьков — Полтава, заранее позаботиться о запасе топлива, поскольку найти работающую АЗС на этом участке дороги сейчас практически невозможно.

17 июля украинская разведка предупредила, что российским оккупантам приказали усилить удары дронами по АЗС и транспортной инфраструктуре в прифронтовых районах и приграничье Украины. В частности, об ударах по заправкам сообщалось в Житомире, Сумах, Чернигове и других регионах.

Из-за масштабных потерь стационарных заправочных комплексов в результате российских атак Кабинет министров пока отложил идею разрешить работу передвижных АЗС; вместо этого стационарные комплексы будут менять режим работы.