На $2,5 млрд. РФ разрушила и повредила в Украине почти тысячу медучреждений

25 марта, 06:26
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Последствия обстрелов больницы в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)

Последствия обстрелов больницы в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)

Россия за год полномасштабной войны разрушила и повредила в Украине медицинских учреждений на 2,5 миллиарда долларов. Разрушены или повреждены по меньшей мере 978 медучреждений.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины со ссылкой на данные Всемирного банка.

«С первого дня РФ почти ежедневно наносит удары по медицинской инфраструктуре. Ракетами и снарядами оккупантов разрушены или повреждены по меньшей мере 978 медучреждений. Также повреждены или уничтожены 650 „скорых“ и по меньшей мере 596 аптек», — отмечают в ведомстве.

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В Минздраве также указывают, что наибольший ущерб медицинской инфраструктуре Россия нанесла на территории четырех областей:

Донецкий ущерб — 768 миллионов долларов;

Харьковской — 618 миллионов долларов;

Черниговской — 259 миллионов долларов;

Луганской — не менее 188 миллионов долларов.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, команда Минздрава консолидирует усилия с международными партнерами, чтобы комплексно оценить потери медицинской системы от российского вторжения.

В общей сложности потребности на восстановление системы здравоохранения по результатам войны составляют 16,4 миллиарда долларов.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Всемирный банк Больница Медицина Военная медицина Война в Украине Война России против Украины

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