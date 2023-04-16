Боятся партизан. Россияне разрабатывают новую стратегию террора на оккупированных территориях — ЦНС 16 апреля, 21:39 Листовки партизан на временно оккупированных территориях (Фото:Telegram 72 ОМБр имени Черных Запорожцев)

В Москве прошло заседание национального антитеррористического комитета РФ под председательством директора российского ФСБ Александра Бортникова. Официальная цель заседания — усовершенствование профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среды на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



«В данном мероприятии приняли участие министры всех уровней силового блока и начальник генерального штаба Герасимов. Якобы враг намерен уделить особое внимание вопросам противодействия так называемой „идеологии терроризма и неонацизма“ среди молодежи на временно оккупированных территориях. Так, фактически, российские силовики пытаются найти новые пути давления на подполье на ВОТ», — подчеркивают в Спротыве.

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Как отмечается, оккупационная «власть» намерена усилить ответственность за распространение информации об украинском характере и выявление очагов движения сопротивления.

«Таким образом, результаты заседания антитеррористического комитета РФ указывают на сохранение оккупационной политики, направленной на искоренение украинской идентичности и навязывание украинской молодежи идеологию „русского мира“. Кроме этого, стоит подчеркнуть, что оккупанты боятся сопротивления наших партизан», — подчеркнул ЦНС.