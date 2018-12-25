РФ расширила антиукраинские санкции
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых применяются специальные ограничительные меры.
Об этом Дмитрий Медведев сообщил в Twitter.
Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.
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Напомним, 1 ноября 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против Украины.
Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции против РФ.
2 мая 2018 года СНБО поддержал решение о введении новых санкций против России.
Санкции введены на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.
Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и т.д.
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