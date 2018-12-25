Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Иван Яковина
Трамп выводит войска из Сирии. Чем все закончится?
Сергей Жадан
Рано подводить итоги
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец

РФ расширила антиукраинские санкции

Сегодня, 14:16
803
Цей матеріал також доступний українською

Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых применяются специальные ограничительные меры.

Об этом Дмитрий Медведев сообщил в Twitter.

Кононенко: В список антиукраинских санкций РФ могут включить новых и исключить старых лиц

Напомним, 1 ноября 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против Украины.

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции против РФ.

2 мая 2018 года СНБО поддержал решение о введении новых санкций против России.

Санкции введены на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и т.д.

Кого затронули санкции РФ: полный список

Теги:   Санкции Украина Дмитрий Медведев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

События

Сегодня, 10:34

article_img
Секса больше нет. Работа и виртуальный мир вытесняют интимные отношения из жизни украинцев
События

Сегодня, 09:21

article_img
На осадном положении. Как Бердянск переживает морскую блокаду России - репортаж
Украина

Сегодня, 07:09

article_img
С микрофоном, в армии, в путешествии. Известные украинцы рассказали, как отпразднуют Новый год

ТОП-3 мнений

Томас Фридман - фото
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
7668
Марат Гельман - фото
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
6856
Андрей Цаплиенко - фото
Андрей Цаплиенко
О чем мне рассказал Курт Волкер
4951
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
32339
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
15289
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
15053
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
32339
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29125
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25211

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться