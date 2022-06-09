РФ распространяет фейки о якобы новом наступлении на Киев в ближайшие дни 9 июня, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Российские провокаторы пытаются посеять панику среди жителей освобожденных городов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские захватчики распространяют фейковые сообщения о якобы готовящейся в ближайшие дни повторном наступлении ВС РФ на северном направлении.

Об этом предупредили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ, призвав украинцев не поддаваться на эту провокацию.

В рассылаемых сообщениях утверждается, что в период с 10 по 15 июня войска РФ якобы снова попытаются захватить Киевскую область с «высадкой десанта в Гостомеле».

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«Враг пытается посеять панику среди населения городов Украины, освобожденных от оккупации… Не поддавайтесь на провокации! ВСУ внимательно следят за действиями российской армии на границах, контролируют ситуацию и всегда готовы к возможной повторной встрече с российскими оккупантами», — говорится в сообщении.

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