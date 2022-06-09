Пропаганда РФ заявила, что США по ошибке передали Украине ядерное оружие

9 июня, 14:33
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Первым о «ядерных ракетах» для Украины сообщил сайт сатирических новостей Панорама (Фото:panorama.pub)

Первым о «ядерных ракетах» для Украины сообщил сайт сатирических новостей Панорама (Фото:panorama.pub)

Кремлевская пропаганда распространила фейк о том, что Украина по ошибке получила в качестве военной помощи от США ядерное оружие.

Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В российских пабликах в соцсетях появилось сообщение о том, что работник склада американской авиабазы вместо обычных ракет для РСЗО, отправил в Украину ядерные.

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Как оказалось, первым эту «новость» опубликовало сатирическое издание Панорама.

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«26 мая мастер-сержант Мэтью Ковальчук, старший кладовщик арсенала американской базы Кляйне Брогель в Бельгии, должен был подготовить к отправке в Украину 150 контейнеров, в каждом из которых находилось две ракеты для установки залпового огня М142 HIMARS. Когда груз уже отбыл к месту назначения, в арсенале обнаружили один лишний контейнер с ракетами, предназначавшимися для отправки, и не нашли контейнера с ядерными тактическими ракетами, отправлять которые не предполагалось», — говорилось в сообщении.

Это уже далеко не первый раз, когда кремлевские медиа воспринимают сатирические материалы Панорамы за настоящие новости, а чаще всех публикацией таких фейков позорился скандальный пропагандист и военный преступник Владимир Соловьев.

theins.ru
Фото: theins.ru
theins.ru
Фото: theins.ru
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Ядерное оружие Российская агрессия Фейк Военная помощь Украина Российская пропаганда Война России против Украины

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