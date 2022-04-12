РФ с 2021 года вела работу по созданию «народных республик» на западе Украины — СБУ

12 апреля, 13:37
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Спецслужбы РФ пытались создать группу из 500 вооруженных боевиков (Фото:Скриншот видео СБУ)

Спецслужбы РФ пытались создать группу из 500 вооруженных боевиков (Фото:Скриншот видео СБУ)

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Российские спецслужбы еще с лета 2021 года вели работы по созданию так называемых «народных республик» в западных регионах Украины.

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Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в СБУ, опубликовав видео с показаниями одного из участников прокремлевской группировки, занимавшехся подрывной деятельность в интересах РФ.

Видео дня

Согласно замыслу российских кураторов, она должна была завербовать 500 боевиков и обеспечить их оружием.

«Желательно, чтобы это были люди из числа бывших военнослужащих. Особенно тех, кто воевал в АТО», — рассказал задержанный.

Реализация плана по созданию псевдореспублик должна была совпасть с полномасштабным вторжением ВС РФ в Украину, но злоумышленников разоблачили, после чего были задержаны организатор группы и ряд ее ключевых лиц в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Спецслужбы РФ Ивано-Франковская область Хмельницкая область Псевдореспублика Война России против Украины

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