Войска РФ пытались наступать в Харьковской области, но отошли с потерями: глава ОВА сообщил подробности 11 января, 10:37 Украинские военные дают отпор оккупационным войскам РФ в попытках захватить территорию Украины (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

За минувшие сутки войска РФ пытались наступать в Купянском районе Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, российские оккупанты вели наступательные действия в районе населенного пункта Гряниковки.

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Враг отступил с потерями, получив отпор.

За сутки противник также обстрелял более 20 населенных пунктов региона в Купянском, Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах.

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Под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Лопань, Красное и другие населенные пункты. В результате атак войск РФ повреждены частные дома, торговые постройки и гражданские машины.

Обошлось без жертв и пострадавших.

В ночь на 11 января войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову, снаряды попали в склад с пиротехникой, началась детонация. Спасатели тушили огонь около трех часов.

6 января в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия готовится к возможному новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

В начале полномасштабного вторжения России в Харьковской области войска РФ временно захватили 32% территории региона. После успешного контрнаступления ВСУ в конце августа удалось деоккупировать почти всю область. На данный момент под оккупацией находятся 29 населенных пунктов — около 2% от общей территории региона.



