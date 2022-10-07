Для усиления армии РФ. В Донецкую области прибыли 500 мобилизованных уголовников — Генштаб 7 октября, 07:22 РФ отправила в Донецкую область 500 мобилизованных преступников (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По имеющейся информации, для усиления армии РФ на временно оккупированной территории Донецкой области прибыло подкрепление из 500 отмобилизованных уголовников.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 7 октября.

Командирами вновь прибывших подразделений назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей.

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Командование российских войск издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.

4 октября Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что первые мобилизованные россияне начали сдаваться в плен — в Украине запустили соответствующую «горячую линию» Хочу жить.

6 октября представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов заявил, что реальное количество уже мобилизованных на войну против Украины россиян составляет более 100 тысяч человек, а не 200 тысяч, как об этом говорит министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу.

Издание Forbes сообщило, что почти через две недели после объявления «частичной» мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек.