Украина выигрывает в большой игре. Что сейчас происходит на Донбассе — Жданов

11 августа, 17:07
Украинские военные в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Военный эксперт Олег Жданов заявил Радио НВ, Украина выигрывает у России в большой игре на Донбассе.

Жданов, отвечая на вопрос Радио НВ о происходящем сейчас в Донецкой области, сказал, что там идет очень большая игра украинского и российского генеральных штабов.

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«Мы стараемся перехватить ход войны в плане навязывания боевых действий, стараемся российской армии навязать нашу войну, и нам понемногу это удается. Вот видите, мы заставили российские войска при отсутствии резервов, почти отсутствии резервов из Российской Федерации, заставили их произвести самую масштабную перегруппировку после отступления от Киева. И они перегруппировались, переток войск осуществили на юг Украины», — описал ситуацию военный эксперт.

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Он добавил, что, по его мнению, российский генштаб начал имитацию массированной наступательной операции на востоке Украины, чтобы заставить передислоцировать украинские войска с юга на восток.

«Здесь идет очень большая игра в масштабах всей группировки войск, кто кого перетянет, переиграет. Пока мы переигрываем, у нас есть все шансы заставить, все же заставить Российскую Федерацию или сесть на юге в глухую оборону, или начать наступательную операцию на херсонском или криворожском направлении. Я так понимаю, это наш замысел», — подытожил Жданов.

Военный эксперт также подчеркнул, что имитацию наступления на востоке Украины российская армия пытается осуществить при отсутствии резервов. В частности, по его словам, на бахмутском направлении из-за нехватки личного состава украинские войска штурмуют не не батальонно-тактические группы, а диверсионные, которые ВСУ обнаруживают и уничтожают.

«Но они упорно идут в наступление на наши позиции, чтобы создать иллюзию массированного наступления, чтобы мы срочно начали перебрасывать свои резервы на восточное направление, артиллерию на восточное направление, авиацию на восточное направление. А потом они выберут, где будет слабее, и там ударят сами», — сказал Жданов.

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы существенно продвинуться в Донецкой области.

Редактор: Анастасия Одинцова

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