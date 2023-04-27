Как оккупанты пытаются обмануть украинскую ПВО: Гуменюк раскрыла тактику РФ 27 апреля, 14:02 Российские оккупанты пытаются обмануть украинскую систему ПВО (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские террористические войска пытаются обмануть украинскую систему ПВО в ходе своих ракетных атак.

О тактике россиян в эфире телеканала Эспрессо рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

«Тактика россиян по обману украинской ПВО заключается в вычислении логики срабатывания противовоздушной обороны и попытке сделать средства поражения максимально незаметными для средств ПВО. Именно поэтому длительное время дежурили подводные ракетоносители», — отметила она.

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Гуменюк добавила, что российские войска также использовали маневрирование ракетами.

«То есть многократные изменения траектории с использованием особенностей ландшафта и высоты пусков — насколько это возможно. То есть они пытаются подстроиться под то, чтобы наши системы ПВО не были способны обнаружить сам факт пуска и приближения ракет», — пояснила она.

В ночь на четверг, 27 апреля, армия РФ атаковала Николаев четырьмя ракетами Калибр из акватории Черного моря. В ОК Юг заявили, что они были направлены по сложной траектории.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким назвал новый ракетный удар террористических войск РФ «необычным».