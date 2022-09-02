Россия пустит ООН и Красный Крест в Еленовку, когда скроет следы массового убийства азовцев — омбудсмен 2 сентября, 20:28 В настоящее время представители Красного Креста и миссии ООН несмотря на заявления России не получили доступ к Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия пустит предстателей ООН и Красного Креста на место массового убийства защитников Азова во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, когда ликвидирует все следы своего преступления.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Голосу Америки.

Он напомнил, что в настоящее время представители Красного Креста и миссии ООН несмотря на заявления России не получили доступ к Еленовке.

Видео дня

«Наверное, это произойдет после того, как они уберут доказательства военного преступления. В настоящее время этого не происходит», — сказал он.

Омбудсмен напомнил, что, согласно Женевским конвенциям, каждая сторона конфликта должна предоставлять доступ к военнопленным представителям ООН и Красного Креста, предоставлять возможность раз в месяц общаться по телефону с родственниками и допускать адвокатов.

«Этот механизм не действует на РФ. Их просто не допускают на временно оккупированную территорию», — сказал Лубинец.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты содержали, в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших. В Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

Президент Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания «Украинская правда», с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 военнослужащих полка Азов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.