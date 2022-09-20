Скрытая мобилизация: с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в оккупированном Крыму похоронили более 150 российских военных
РФ проводит скрытую мобилизацию в захваченном Крыму, всего с начала войны ВСУ ликвидировали почти 55 тысяч военных РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
Россия проводит скрытую мобилизацию в оккупированном Крыму, с начала полномасштабного вторжения в Украину на полуострове похоронили 156 солдат российской армии.
Такие данные по состоянию на 20 сентября обнародовали в пресс-службе Представительства президента в АР Крым в Facebook.
Отмечается, что 78 из них, вероятно, были гражданами Украины.
«Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения. Информация дополняется», — отметили там.
В Представительстве президента в Крыму также рассказали, что с 19 сентября оккупационные администрации запретили мужчинам выезжать на территорию России.
По словам главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, на территории полуострова формируют два батальона, которых отправят на войну против Украины.
В Представительстве напомнили о подробной инструкции о том, как граждане Украины из оккупированного Крыма, незаконно мобилизованные в армию РФ, могут сдаться в плен и сохранить свою жизнь.
РФ начала неофициальную призывную кампанию в оккупированном Крыму в апреле.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ ликвидировали почти 55 тысяч военных РФ и уничтожили более 14 тысяч единиц военной техники.
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