Скрытая мобилизация: с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в оккупированном Крыму похоронили более 150 российских военных 20 сентября, 15:57 РФ проводит скрытую мобилизацию в захваченном Крыму, всего с начала войны ВСУ ликвидировали почти 55 тысяч военных РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Россия проводит скрытую мобилизацию в оккупированном Крыму, с начала полномасштабного вторжения в Украину на полуострове похоронили 156 солдат российской армии.

Такие данные по состоянию на 20 сентября обнародовали в пресс-службе Представительства президента в АР Крым в Facebook.

Отмечается, что 78 из них, вероятно, были гражданами Украины.

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«Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения. Информация дополняется», — отметили там.

В Представительстве президента в Крыму также рассказали, что с 19 сентября оккупационные администрации запретили мужчинам выезжать на территорию России.

По словам главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, на территории полуострова формируют два батальона, которых отправят на войну против Украины.

В Представительстве напомнили о подробной инструкции о том, как граждане Украины из оккупированного Крыма, незаконно мобилизованные в армию РФ, могут сдаться в плен и сохранить свою жизнь.

РФ начала неофициальную призывную кампанию в оккупированном Крыму в апреле.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ ликвидировали почти 55 тысяч военных РФ и уничтожили более 14 тысяч единиц военной техники.

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