Россия изготовила сотни ракет с начала войны против Украины — разведка 12 декабря, 15:05 РФ продолжает изготовлять ракеты с начала полномасштабной войны против Украины, заявили в разведке (Фото:Полиция Киевской области)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия продолжает производить высокоточные ракеты для своих террористических ударов.

Об этом в интервью The New York Times заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, с начала полномасштабной войны российские оружейные заводы смогли изготовить 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования Калибр.

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В месяц РФ может производить около 40 новых ракет, добавил Скибицкий.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что запаса ракет у РФ хватит еще на несколько массированных ударов по Украине, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. После этого, по его словам, россияне выйдут в полный ноль.