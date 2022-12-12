Россия изготовила сотни ракет с начала войны против Украины — разведка

12 декабря, 15:05
Поделиться:
РФ продолжает изготовлять ракеты с начала полномасштабной войны против Украины, заявили в разведке (Фото:Полиция Киевской области)

РФ продолжает изготовлять ракеты с начала полномасштабной войны против Украины, заявили в разведке (Фото:Полиция Киевской области)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия продолжает производить высокоточные ракеты для своих террористических ударов.

Об этом в интервью The New York Times заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, с начала полномасштабной войны российские оружейные заводы смогли изготовить 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования Калибр.

Видео дня

Читайте также:
«Удары против человечности». Более 60% российских ракет были выпущены по гражданским объектам Украины — Зеленский

В месяц РФ может производить около 40 новых ракет, добавил Скибицкий.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что запаса ракет у РФ хватит еще на несколько массированных ударов по Украине, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. После этого, по его словам, россияне выйдут в полный ноль.

По данным NYT, Россия использует для ударов по гражданской инфраструктуре Украины крылатые ракеты, произведенные через несколько месяцев после введения западных санкций.
https://www.youtube.com/embed/lr9oM2XF7FA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Ракеты Разведка Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X