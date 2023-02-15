Есть направления, где они продвинулись. Какое оружие, в каком количестве производит Россия и какие новые модели может отправить на фронт — интервью NV 15 февраля, 14:47 Эксклюзив NV В 2023 году РФ намерена изготовить более 40 боевых самолетов — главным образом это Су-34, Су-57 и Су-30СМ-2. (Фото:REUTERS/Tatyana Makeyeva)

О принципиально новой российской технике, объемах ее производства, потенциале конструкторских кадров и реальных возможностях военно-промышленного комплекса агрессора рассказывает Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Судя по официальным заявлениям оккупантов, на 2023 год у них безумные военные планы: в начале января министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабную реорганизацию армии с увеличением ее численности до 1,5 млн. По его словам, это будет «синхронизировано с поставкой вооружений, военной техники, наличием материальных средств». И хотя заявления врага о его боеспособности как правило преувеличены и носят пропагандистский характер, тем не менее, недооценивать его нельзя.

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NV спросил директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака о реальном положении дел в российском ВПК.

— Каковы реальные производственные возможности военно-промышленного комплекса РФ сегодня?

— Да, Россия все еще способна производить, в частности, ракеты. Это подтверждает наша военная разведка – ГУР считает, что РФ способна производить до 50 ракет ежемесячно. Это очень много. Речь идет прежде всего о крылатых ракетах типа Калибр и Х-101. Но вот насколько они будут мощными и отвечать заявленным характеристикам — вопрос, потому что есть мнение, что современное российское оружие становится проще. То есть его производство ускоряют, но у него нет надлежащих качеств.

К примеру, в последние дни декабря в РФ сообщили о том, что Объединенная авиастроительная корпорация передала воздушно-космическим силам новую партию истребителей пятого поколения Су-57. Тогда они не назвали количество, но аналитики высчитали, что речь идет о четырех самолетах. Я не исключаю, что именно такое количество было создано, но были ли это именно Су-57?

Дело в том, что последние 12 лет россияне пытались запустить серийное производство самолетов, и им это не удавалось даже в условиях войны малой интенсивности, продолжавшейся с 2014 года. Там были проблемы технологические: на начало полномасштабного вторжения они не могли сделать двигатель для этого истребителя, как и систему управления самолетом. Один из экспериментальных образцов разбился во время тестового полета. Поэтому в условиях уже большой войны за несколько месяцев решить вопрос, который не смогли за 11 лет - нереально. Так что если Россия действительно сделала эти четыре самолета, то это точно не Су-57, а скорее какой-то микс из СУ-30 и СУ-57.

Еще один кейс: в начале января они продемонстрировали передачу армии партии танков Т-90М Прорыв от находящегося в Нижнем Тагиле Уралвагонзавода. Это фактически немного улучшенная модернизация старого Т-72. Эти четыре новейших танка якобы погрузили на платформу и отправили на фронт. Но до этого были официальные сообщения, что у РФ не хватает прицелов, в частности Сосна-У. В этих прицелах стоят французские тепловизоры от компании Thales, которая, к сожалению, во время санкций после 2014 все еще их поставляла в РФ. Но сейчас россияне их точно не получают. Так что эти четыре танка являются Прорывом лишь условно, ведь идут без части комплектующих, которые там должны стоять.

Поэтому часто Россия продуцирует определенные фейки типа заявлений о том, что 70% армии перешло на новое вооружение. Но за десять месяцев войны мы его не увидели: да, были определенные образцы и некоторые единичные примеры, но далеко не 70%.

— Какого оружия следует ожидать от россиян в 2023 году?

— Они будут наращивать те производства, которые имеют, но в конце концов российское оружие будет становиться более простым и менее технологичным. А вот количественные преимущества будут все равно на стороне РФ.

К примеру, в РФ сообщили, что в 2023 году желают изготовить более 40 боевых самолетов — главным образом это Су-34, Су-57 и Су-30СМ-2. Что из этого им удастся – трудно сказать. Потому что санкции, к сожалению, работают очень плохо и контрабандным путем россияне получают все, что нужно. Например, накануне большого вторжения они рассчитывали запустить серийное производство барражирующих боеприпасов Ланцет - это небольшие дроны-киллеры, действующие на расстоянии 30-40 км и имеющие 3-3,5 кг боевой части. Это оружие мощное и современное, оно может серьезно разрушать технику или, скажем, командные пункты. Так вот, даже тогда российские эксперты признавали, что их будет почти невозможно сделать, потому что комплектующие очень трудно получить во время санкций. Но сейчас наши военные свидетельствуют о том, что Ланцетами РФ пользуется, а значит, производство таки запустили и санкции как-то обошли.

Также следует признать: есть направления, где они продвинулись. К примеру, радиоэлектронная борьба или частичная система автоматизации в вооружениях. Там целый ряд мощных РЭБовских систем, вроде Борисоглебска или Ртути.

— Способна ли РФ производить новые зенитно-ракетные комплексы в достаточном количестве, чтобы вести войну с Украиной? В 2021 году россияне отчитывались, что 70% полков перевооружены на системы С-400. Есть также мифические системы С-500, серийное производство которых анонсировали несколько раз. Насколько эта информация близка к реальности?

— Они почти наверняка преувеличивают — у россиян нет ни того количества ЗРК, ни того качества, о котором они всегда говорят. Во время войны это часть информационных влияний, поэтому оперировать данными от Путина и его приспешников не стоит. А вот факты: заказчиком последних мощных проектов типа ЗРК С-400 являются Турция и Индия. После предоставления Турции первой партии о поставках туда второй сейчас даже речь не идет, равно как и для Индии. Это дает основания говорить, что у РФ с производством этих систем есть проблемы.