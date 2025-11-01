Силы обороны отбросили армию страны-агрессора России вблизи Нового Шахово. Военные РФ продвинулись в населенных пунктах в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом в субботу, 1 ноября сообщил проект DeepState.

Силы обороны Украины успешно отбили атаки врага возле Нового Шахово.

Фото: Скриншот из DeepState

Российские войска продвинулись вблизи Казацкого, Красногорского и Миролюбовки, а также оккупировали Новогригоровку.

Ситуация в Покровске и в Запорожской области: главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе и операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

26 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и наращивают наступательные усилия. Генштаб подтвердил, что армия РФ накопила в Покровске около 200 вояк.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска, в то же время он подтвердил тяжелые бои в городе.

27 октября представители 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ заявили, что в Покровске продолжаются городские бои, но войска страны-агрессора России полноценно не контролируют ни один из районов города.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас российские оккупанты собрали больше всего своих ударных сил именно в Покровске, а также в соседних районах.

Российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам оккупировать Покровск в течение ближайших недель, до середины ноября, предположил в своем Telegram-канале Говорят Снайпер украинский военный Станислав Бунятов (Осман).

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет. Главком ВСУ Александр Сырский также опроверг утверждение Путина о «блокировании» Сил обороны в Донецкой области.

Институт изучения войны 31 октября сообщал, что Силы обороны ведут контрнаступление в Покровске и на северных окраинах города.

Ранее в DeepState сообщили, что войска страны-агрессора России активизировались на южном направлении, в частности в Запорожской области.

20 октября представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что на южном направлении на прошлой неделе зафиксировано усиление активности российских войск. Враг значительно увеличил количество авиаударов и атак дронами.