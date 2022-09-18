Россияне продолжают вести бессмысленные наступательные операции в Донецкой области вместо того, чтобы защищать уязвимые рубежи — ISW 18 сентября, 07:26 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Оккупанты продолжают вести бессмысленные наступательные операции возле Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне от украинских контрнаступлений, прогресс которых продолжается.

Об этом говорится в сводке Американского института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска продолжают атаковать Бахмут и разные села под Донецком, которые имеют только "эмоциональное" значение для жителей так называемой "ДНР".



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ISW пишет, что оккупанты направляют некоторые из очень ограниченных резервов, имеющихся в Украине, на эту цель, а не на уязвимые российские оборонные рубежи, поспешно возведенные вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области.

«Россияне не могут рассчитывать на масштабные успехи в районе Бахмута или Донецка, чтобы сорвать украинские контрнаступления, и, похоже, продолжают почти автоматические усилия по закреплению в Донецкой области, которые кажутся все более оторванными от общих реалий театра военных действий», — добавляют аналитики.



В Институте изучения войны также указывают, что неспособность России отправить крупномасштабные подкрепления к восточной части Харьковской и Луганской области делает большую часть оккупированного Россией северо-востока Украины крайне уязвимой для украинских контрнаступлений.

Россияне, возможно, решили не «защищать» этот район, несмотря на неоднократные заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что целью специальной военной операции является "освобождение" Донецкой и Луганской областей.



Специалисты подчеркивают, что приоритет российских завоеваний на юге Украины над удержанием северо-востока имеет стратегический смысл, поскольку Херсонская и Запорожская области являются критически важными территориями как для России, так и для Украины.



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